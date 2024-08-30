Надежность электроснабжения 26 домов повысили в Лыткарине

Фото: Мособлэнерго

Министерство энергетики Московской области продолжает реализацию программы по повышению надежности электроснабжения для потребителей. Так, в городском округе Лыткарино специалисты компании «Мособлэнерго» успешно завершили все запланированные на 2024 год работы.

В подстанциях Лыткарина установлены три новых силовых трансформатора, заменено 0,4 километра кабеля на линии электропередачи, а также проведен ремонт в зданиях шести трансформаторных подстанциях (ТП), где обновили кровлю, двери и фасады.

Замена трансформаторов на ТП-608, ТП-612 и РТП-26 способствовала повышению надежности электроснабжения для 26 многоквартирных домов, расположенных на улицах Коммунистической, Парковой и Октябрьской, а также для школы № 3, двух детских садов и центрального теплового пункта.

Ранее вице-губернатор Московской области и министр энергетики региона Евгений Хромушин подчеркивал, что министерство на протяжении четырех лет успешно реализует программу повышения надежности электроснабжения. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%.

Каждый год власти стремятся увеличить число муниципалитетов, охватываемых программой. Например, в прошлом году работы проводились в 26 округах, а в текущем — уже в 33. Основное внимание уделяют районам с высоким количеством жалоб от жителей.

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dpa

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