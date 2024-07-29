Надежность более 8 тысяч километров теплосетей проверили в Подмосковье с апреля

Надежность более 77% теплосетей проверили в Подмосковье за неделю. Аварийная служба поставила на контроль 198 технологических нарушений.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, за неделю специалисты выявили 49 сбоев в подаче горячей и 21 — холодной воды. Еще 128 касались электроснабжения.

С апреля сотрудники МОС АВС проверили работу 8,2 тысячи километров теплосетей в 57 округах региона.

«С начала года специалисты ГКУ МО „МОС АВС“ выполнили 5372 выезда в муниципалитеты региона, что свидетельствует о высокой оперативности и эффективности работы службы. Наша главная задача — обеспечить надежное и бесперебойное снабжение жителей Подмосковья всеми необходимыми коммунальными услугами», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

Полностью проверки завершили в 18 муниципалитетах.

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