Надежность 30 километров теплосетей проверили в Подмосковье за сутки

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Почти 30 километров теплосетей проверили в Подмосковье за сутки. Испытания прошли в восьми муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном МинЖКХ, в гидравлических испытаниях участвовали специалисты аварийно-восстановительной службы. Проверки прошли в Домодедове, Ленинском округе, Подольске, Балашихе, Одинцове, Химках, Щелкове и Королеве. Повышенным давлением протестировали 13 участков сетей.

«Проведенные гидравлические испытания показали высокую готовность наших тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. Все проверенные участки выдержали тестирование, что подтверждает надежность и устойчивость наших инфраструктурных объектов», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

В результате специалисты составили акты, подтверждающие готовность коммуникаций к использованию.

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