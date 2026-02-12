Начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

12 января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В соревновании примут участие учащиеся 9–11 классов, которые успешно прошли муниципальный этап текущего учебного года, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.

По сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, в Подмосковье к участию приглашены почти 28 тысяч человек, что на 3 тысячи больше по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными предметами стали экономика, география, право, обществознание и экология. Также отмечен рост числа участников в естественно-научных дисциплинах: математике, информатике, физике и биологии.

Региональный этап олимпиады пройдет по единым заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями. Учащиеся продемонстрируют свои знания по 24 предметам.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы страны без экзаменов по соответствующему профилю.

Организатором интеллектуального турнира выступает Минпросвещения России. Организационно-методическое сопровождение осуществляет Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева. Подробная информация о состязании размещена на сайте олимпиады [vserosolimp.edsoo.ru](https://vserosolimp.edsoo.ru/).