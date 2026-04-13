Начались работы по созданию логистического центра около деревни Татищево

Около деревни Татищево в Дмитровском округе стартовали подготовительные работы для строительства мультимодального логистического центра (МЛЦ). Компании «БИОЭН» и «СПЕКТР» подтвердили свою готовность реализовать проект. Сейчас подрядчик расчищает территорию под будущие складские и офисные здания.

На площади в сто гектаров помимо портовой инфраструктуры возведут смежные предприятия. Это создаст новые рабочие места и повысит инвестиционную привлекательность округа. МЛЦ увеличит эффективность логистики и транзитный потенциал севера Подмосковья.

В конце прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подписали соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов. Один из мультимодальных логистических центров решено построить возле Дмитрова.

Объединенный порт под Татищево станет узловым объектом, связывающим грузовые потоки различных видов транспорта. Через Дмитровский округ проходит новое транспортное кольцо (ЦКАД), которое соединит порт с Ленинградским шоссе. Железная дорога, проходящая вдоль канала, ведет в Санкт-Петербург и дальше — в западноевропейскую транспортную систему. Неподалеку расположен международный аэропорт Шереметьево, что также является преимуществом для строительства нового порта.