Набор волонтеров на Интервидение-25 продолжается

Только представьте: таланты более чем из 20 стран на одной сцене и тысячи зрителей. Хотите стать частью этого грандиозного музыкального события? Успейте подать заявку до начала июля и ожидайте звонок команды Интервидения-2025.

Кто может стать волонтером:

Что получат волонтеры:

Кем можно стать?

Где пройдет Интервидение-2025: «Live Арена», Сколково.

Когда: 10–23 сентября

Узнать подробности и оставить заявку — по ссылке.

Проезд из других регионов и проживание не предоставляются.

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