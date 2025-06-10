Набор волонтеров на Интервидение-25 продолжается

Только представьте: таланты более чем из 20 стран на одной сцене и тысячи зрителей. Хотите стать частью этого грандиозного музыкального события? Успейте подать заявку до начала июля и ожидайте звонок команды Интервидения-2025.
Кто может стать волонтером:
Активисты с волонтерским опытом и возрастом от 14 лет
Для отдельных задач требуется знание иностранного языка
Что получат волонтеры:
Обучение
Бесплатные проезд и питание
Экипировку, сувениры, благодарности и верифицированные часы
Друзей со всего мира и уникальный опыт
Кем можно стать?
Выбирайте одно из направлений:
Атташе делегаций
Лингвистическая поддержка
Взаимодействие со СМИ
Помощь в проведении шоу
Навигация зрителей
Организация питания
Помощь в логистике
Сопровождение гостей
И даже… управление волонтерами!
Где пройдет Интервидение-2025: «Live Арена», Сколково.