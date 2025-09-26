Набор в бесплатный кружок по литературе открыли в Мытищах

Ученики седьмых и восьмых классов смогут посещать мастерскую «Слово». Школьникам будут проводить занятия, связанные с творчеством, чтением и общением.

Преподаватели подготовили интересный и актуальный список литературы. Они будут проводить уроки профессионального мастерства и обсуждения авторских произведений, устраивать дискуссионные столы, читки, лекции, выездные мероприятия и встречи выходного дня. Помимо этого, ребят научат редактировать и анализировать тексты.

Будут также приглашать интересных людей, писателей и поэтов на личные встречи, организовывать тематические игры и творческие вечера.

Расписание удобное: по вторникам занятия длятся с 18:30 до 20:30, а по пятницам — с 17:30 до 20:00 в Центральной библиотеке имени Кедрина улице Летной, 14. Задать вопросы и записаться можно по телефону: 8 (915) 486-45-38. Занятия подходят для детей старше 12 лет.