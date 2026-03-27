На станции Железнодорожная открыли третью платформу

На станции Железнодорожная в городском округе Балашиха ввели в эксплуатацию третью платформу. Длина новой платформы составляет 276 метров, она оснащена навесом на всю длину для защиты от осадков, энергоэффективным освещением, удобной навигацией и лавочками.

По словам председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, станция МЦД-4 Железнодорожная является одним из самых загруженных транспортных узлов Подмосковья и всей страны. Ежедневный пассажиропоток на станции за последние годы вырос до 65 тысяч человек.

Заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев подчеркнул, что станция по меркам Подмосковья является крупнейшим транспортным пересадочным узлом площадью более 5,5 тысячи квадратных метров без учета платформ. Общая цифра пассажиропотока на станциях Железнодорожная и Ольгино составляет свыше 81 тысячи пассажиров.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что с открытием новой платформы ситуация со станцией станет еще лучше. Сейчас главная задача — полностью завершить реконструкцию, в том числе работы над северным вестибюлем перехода. Его запуск сделает переход сквозным и обеспечит удобный доступ к поездам всех направлений.