Новое оборудование запустили на машиностроительном заводе в Коломне

Новый участок открылся на Коломенском машиностроительном заводе в рамках программы технического перевооружения, реализуемой с 2018 года. Подразделение будет заниматься термической обработкой деталей топливной аппаратуры.

Ранее для выполнения такой операции заводу приходилось обращаться к специалистам других предприятий. Теперь новая вакуумная печь будет проводить закалку комплектующих при помощи нагрева элементов. Этот метод является одним из лучших в промышленности.

Технология позволяет существенно снизить искажение геометрии обрабатываемых изделий, избежать окисления и добиться необходимой твердости.

На участке также установлена современная вентиляционная система, чтобы удалять из помещения пыль, лишнюю влагу и отработанные газы.

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