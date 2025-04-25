Музыкальный концерт прошел в Детской школе искусств в Химках

Воспитанники Центральной детской школы искусств провели музыкальный концерт для родителей, педагогов и почетных гостей. Участие в нем приняли исполнители из ведущих учреждений культуры и искусства Москвы и Химок.

Выступления подготовили победители и призеры престижных творческих конкурсов всероссийского и международного уровней. Концерт стал частью благотворительного проекта «Настоящее будущего» при поддержке Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и Президентского фонда культурных инициатив.

«Наш концерт стал встречей с будущим российской культуры, с талантливыми и вдохновленными детьми», — отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Концерт в Химках стал частью культурного проекта, реализуемого в Москве и Подмосковье. Его цель — поддержка и помощь в дальнейшем развитии и продвижении молодых талантов. Учащиеся школ искусств могут принимать участие в крупных концертах, выступать на ведущих площадках, обмениваться опытом и знаниями, поддерживать друг друга.