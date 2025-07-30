Мужчину с застрявшей в животе проволокой спасли в больнице в Красногорске

Врачи Красногорской больницы спасли 66-летнего мужчину с проволокой в животе. Пациент жаловался на боли в передней брюшной стенке.

Медики при осмотре обнаружили справа от пупка образование размером около пяти сантиметров. Мужчина рассказал, что ранее при помощи металлической дисковой щетки очищал газонокосилку. Несколько щетинок отлетели, однако он не придал этому значения.

«В ходе хирургического вмешательства мы извлекли инородное тело, которое располагалось в толще тканей и провоцировало выраженную боль. Операция, которая проводилась под контролем УЗИ, завершилась успешно», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.

Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он принимает препараты для ликвидации воспаления. Скоро мужчину выпишут.

Врачи напоминают, что инородное тело, попавшее под кожу, способно стать причиной абсцесса и даже заражения крови.