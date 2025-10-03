Мужчину с коралловидным камнем в почке спасли в больнице в Балашихе

Житель Балашихи поступил по скорой помощи с острой болью в отделение урологии филиала № 2 Балашихинской больницы. Врачи выявили, что одна из его почек более чем на 80% заполнена коралловидным камнем, что угрожало жизни пациента.

Консилиум врачей принял решение о проведении операции в два этапа.

«Мы понимали, что ситуация критическая, и для успешного лечения и восстановления была необходима операция. После первого этапа пациент был выписан домой под наблюдение врачей из поликлиники. Через три недели он планово поступил на дообследование в стационар, и второй этап операции прошел также успешно. В настоящее время пациент выписан домой и чувствует себя хорошо», — рассказал заслуженный врач РФ, главный врач-уролог Балашихи Александр Любимов.

Эта история подчеркивает не только высокий профессионализм команды балашихинских урологов, но и важность регулярных медицинских обследований, в рамках которых можно выявить заболевания на ранних стадиях.