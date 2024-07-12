Мужчине с редкой патологией бронхов помогли в МОНИКИ

Пациент 43 лет поступил в терапевтическое отделение МОНИКИ с критически низким показателем сатурации. Мужчина практически не мог дышать самостоятельно и с трудом выполнял бытовые дела — ему требовалась постоянная поддержка кислородом.

Как выяснилось, пациент стал чувствовать себя плохо еще полгода назад, из-за чего ему пришлось уволиться с работы. Врачи МОНИКИ обследовали мужчину и выявили тяжелые распространенные изменения в легких. Заподозрили редкое заболевание — альвеолярный протеиноз, при котором перенос кислорода в кровь из легких нарушается, развивается одышка, затрудняется дыхание даже в состоянии покоя. Это часто приводит к тяжелой инвалидности.

«Нам потребовалось проведение неоднократных бронхоскопий, чтобы получить достоверный результат исследования. При очередном исследовании результат шик-реакции оказался положительным, что подтвердило заболевание альвеолярным протеинозом», — рассказала заведующая терапевтическим отделением МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Воробьева.

После постановки диагноза пациенту проводили промывания бронхов. Со временем исчезла одышка, отпала необходимость в кислородной поддержке.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Благодаря успешному лечению, он смог вернуться к прежней жизни и устроиться на работу.

Врачи отметили, что альвеолярный протеиноз полностью не излечивается, но это заболевание можно держать под контролем. Пациент продолжает наблюдаться в МОНИКИ и периодически проходит лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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