Музейный проект из Королева выиграл президентский грант

Проект музейного объединения Королева под названием «Болшевская коммуна. 101» стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. Представители Министерства культуры и туризма Московской области сообщили, что в результате конкурса поддержку получили более тысячи проектов из 86 регионов России.

В 1930-е годы Болшевская коммуна представляла собой образцовый поселок с крупным производством, обеспечившим 60% спортивной продукции страны. Она служила «витриной» СССР, а ее история легла в основу сценария первого советского звукового фильма — знаменитой «Путевки в жизнь».

Архитектурный комплекс коммуны включает девять зданий в стиле конструктивизма, восемь из которых являются выявленными объектами культурного наследия, в том числе памятник регионального значения — Дом Стройбюро. Усадьба Костино считается «сердцем коммуны» и является отправной точкой для Музейного объединения Королева.

Число 101 символизирует 101 год со времени основания коммуны и становится знаковым для проекта: в его рамках запланированы 101 публикация и 101 экспонат на каждой из выставок, интегрированных в 101-дневную программу.

Проект включает выставочные программы, которые погружают посетителей в историю и повседневную жизнь коммуны, образовательные мероприятия, культурные события — концерты, кинопоказы, креативные акции, а также издательскую деятельность.

В рамках реализации проекта запланированы выставки, лекции, концерты, кинопоказы, творческие мероприятия, а также выпуск сувенирной продукции и видеоматериалов.