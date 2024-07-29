Музей в Серпухове стал площадкой для первого биеннале в Подмосковье

Биеннале визуальных искусств продлится в Подмосковье до 29 сентября. Серпуховский историко-художественный музей стал главной площадкой — там открылась выставка «Авангард: мастерская будущего». Каждую субботу во дворе музея будут проходить кинопоказы и мастер-классы. Помимо этого, жители городского округа под кураторством художника Романа Ермакова создадут арт-объект. Его подарят городу.

На протяжении трех месяцев гости биеннале могут посещать экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Эксперты расскажут, как авангард влияет на различные сферы жизни: архитектуру, моду, литературу и рекламу. Перед посетителями выступят известные деятели медиа, журналисты и эксперты: Эвелина Хромченко, Андрей Сарабьянов, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, Татьяна Толстая, главный редактор журнала Black Square Анзор Канкулов, директор Московского музея дизайна Александра Санькова и куратор Марина Федоровская.

Работа художника Владислава Дакеса на фасаде здания по улице Ворошилова — специальный проект биеннале визуальных искусств «Искусство видеть. Авангард». Мастер, вдохновленный Кандинским, изобразил на холсте музыкальный сценарий. Нотная тетрадь, линии и фигуры — главный язык произведения. Художник объединяет их и создает синтез мелодии и изображения.

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