Музей боевой славы открыли в Петровской школе в Наро-Фоминске

В Петровской школы имени Героя России Д. В. Межуева торжественно открыли восстановленный музей боевой славы — памятник героизму и отваге солдат. В экспозиции представили подлинные документы и вещи бойцов военных сражений ХХ и XXI веков.

На открытие прибыли заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина, Герой России, полковник и депутат Московской городской Думы Аркадий Корольков, родственники погибших героев, жена участника СВО, поэт, член творческого объединения детских авторов России и Международного литературно-художественного объединения «Страна детства», финалист конкурса детских писателей «Герои детства», автор двух сборников стихотворений Олеся Куликова, представители Управления по образованию, ветераны, учащиеся, учителя и родители.

Учитель русского языка и литературы Светлана Захарова сохранила материалы прошлого музея, а учитель истории Евгений Чернилевский систематизировал материал, благодаря чему удалось восстановить школьную экспозицию. Выпускник Владимир Костырев помогал в открытии нового музея.

В музее хранится военная история страны, начиная с Великой Отечественной и заканчивая конфликтами в Афганистане, Чечне и Украине. В экспозиции представлены вещи героев, документы и фотографии.

Помимо военной истории, в музее представлена хронология Петровской школы. Здесь можно увидеть документы, фотографии, памятные артефакты, которые рассказывают о событиях столетней давности.

Каждая вещь хранит историю трудовых и военных подвигов народа. Особенно трогательно читать письма солдат, написанные с фронта, рассматривать старые фотографии, на которых — улыбки выпускников разных поколений.

Во время открытия прозвучали оживленные разговоры, дискуссии и трогательные воспоминания.

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