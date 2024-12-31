Мусорные баки обновили на 60 контейнерных площадках Каширского кластера

Активная работа региональных операторов по ремонту и восстановлению контейнеров для твердых бытовых отходов даже в праздничные дни продолжается в Подмосковье. В преддверии Нового года команда регоператора Каширского кластера выполнила значительный объем работ в различных муниципалитетах.

В Ленинском районе заменили четыре контейнера на бульваре Зеленые Аллеи, а также на улице Станислава Рихтера в деревне Лопатино. В Видном новая контейнерная площадка была установлена на улице Советской и в микрорайоне Солнечный. Контейнеры также заменили на улицах Радужной и Лемешко, а в Горках Ленинских обновление коснулось площадки на проспекте Южном.

В Каширском районе работы охватили установку и замену контейнеров в Кашире и деревнях Большое Кропотово, Большое Руново и Новоселки. Особенное внимание уделили обновлению на улице Железнодорожной в городе Кашире.

В Домодедове новые контейнеры появились в селе Успенское и на улицах Корнеева и Советской. Замена контейнеров прошла и в микрорайонах города, например в Востряково и Барыбино, где также установили новые площадки.

Таким образом, работы по улучшению инфраструктуры в сфере сбора отходов продолжаются во всех муниципалитетах Подмосковья.