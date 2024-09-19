Муниципальный турнир по фехтованию провели в Химках

Соревнования открыл первый вице-президент Федерации фехтования Московской области Владимир Белов. Более 45 спортсменов до 12 лет боролись на шпагах за почетное место на пьедестале.

Макар Батюков и Василиса Щуплова стали чемпионами турнира. Серебро у Елисея Кузнецова и Виктории Князевой. Почетнцю третью ступень заняли Алексей Аксенов, Елизавета Богачева, Владислав Полежаем и Амалия Гиносян.

«Наши фехтовальщики благодаря своему упорству и трудолюбию добиваются высоких результатов на российских и международных турнирах и являются примером для подрастающего поколения, вдохновляя молодежь на занятия спортом. В Химках — широкий выбор кружков и спортивных секций с бесплатными или льготными занятиями, а при поддержке главы Дмитрия Волошина в городе также создана полноценная спортивная инфраструктура», — отметил Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор» открыли в 2021 году. Здесь жителей городского округа Химки ждут на занятиях на ледовой арене, в 25-метровом бассейне и универсальных залах для художественной гимнастики, хореографии и фехтования.

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