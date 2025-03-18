Муниципальный форум «Управдом» прошел в Котельниках

В Котельниках председатели многоквартирных домов, жилищные активисты и представители управляющих компаний посетили муниципальный форум «Управдом». Они обсудили пилотный проект по проведению общих собраний через систему ГИС ЖКХ.

В форуме также приняли участие заместитель главы городского округа Алексей Левшин, представили местной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и территориальных отделений муниципалитета.

Участникам рассказали, как организовать общее собрание собственников через ГИС ЖКХ. Жителям напомнили, что программа делает процесс прозрачным и оперативным, так как все могут проголосовать удаленно.

Для того, чтобы принять участие в электронном собрании собственников жилья, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», перейти в раздел «Голосование на дому» и нажать кнопку «Проголосовать» для выбора одного из предложенных решений.