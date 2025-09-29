Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» прошел в Балашихе

В парке «Пехра-Яковлевское» состоялись муниципальные соревнования «Школа безопасности», в которых приняли участие 14 команд из образовательных учреждений городского округа. Мероприятие направлено на развитие у школьников практических навыков безопасного поведения и командной работы в экстремальных ситуациях.

Каждая команда состояла из восьми человек и проходила ряд испытаний, включающих этапы маршрута выживания, оказания первой помощи, боевого развертывания и тушения условного пожара. Кроме того, участники демонстрировали свою силу и выносливость в физической подготовке. Для опытных спортсменов из группы «А» задания были максимально приближены к реальным условиям и требовали использования собственного снаряжения. Новички из группы «Б» проходили упрощенный маршрут, что позволило им комфортно освоить базовые навыки. На все этапы каждой команде отводилось два с половиной часа.

«Соревнования организованы по всем стандартам. На месте работали опытные судьи, которые следили за работой всех членов команд. Победители муниципального этапа представят Балашиху на областных соревнованиях», — отметила заместитель директора Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Никитина.

Соревнования «Школа безопасности» проводятся с 2010 года и пользуются большой популярностью среди школьников. Они позволяют охватить широкие слои учащихся и привить им жизненно важные навыки поведения в различных чрезвычайных и опасных ситуациях. По итогам всероссийских соревнований все участники получают памятные жетоны и браслеты «Школа безопасности», а команды-призеры награждаются знаками мастерства юных спасателей первой, второй и третьей ступеней, которые утверждены Геральдическим советом при президенте Российской Федерации.