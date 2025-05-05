Муниципальный этап слета часовых постов памяти «Пост № 1» прошел в Серпухове

В парке имени Олега Степанова прошел муниципальный этап областного слета часовых постов Памяти «Пост № 1». На нем собрались команды школьных юнармейских отрядов, кадеты комплекса «Школа современного образования» и Серпуховского кадетского корпуса имени адмирала Эссена при школе № 12 «Центр образования».

Перед началом испытаний ребята познакомились с биографией Героя Советского Союза Олега Степанова — участника Великой Отечественной войны. Старший лейтенант, командир взвода 624-го стрелкового полка (137-я стрелковая дивизия, 48-я армия, Центральный фронт), погиб при освобождении деревни Васильевка и станции Змиевка в Свердловском районе Орловской области. Во время мероприятия молодёжь почтила память своего земляка и возложила цветы к его мемориалу.

Участникам предстояло пройти четыре конкурсных этапа: возложение цветов к мемориалу, заступление на пост и смена часовых, вынос знамени и выполнение строевых приемов с оружием на месте. Судейство соревнований осуществляли курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове.

Каждая команда стремилась выполнять задания быстро и точно, поскольку от этого зависел итоговый результат.

Победу одержала команда Липицкой школы имени Героя Советского Союза Евгения Петровича Тарасова. Эти ребята будут представлять городской округ Серпухов на областном слете часовых постов памяти «Пост № 1».

Соревнования, организованные Центром внешкольной работы и Серпуховским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», уже стали традиционными.