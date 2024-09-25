Муниципальный этап конкурса по оказанию первой помощи прошел в Воскресенске

На базе молодежного центра «Олимпиец» в Воскресенске состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса по оказанию первой помощи. Пять команд, представляющих различные образовательные учреждения города, продемонстрировали свои знания и навыки, которые могут спасти жизнь в экстремальных ситуациях.

Участниками конкурса стали школьники из гимназии № 1 «Горизонт», школ № 2 и 3 и команда самого молодежного центра «Олимпиец».

«Организацией „Красный Крест“ совместно с „Движением первых“ проводится всероссийский проект по оказанию первой помощи. Он включает в себя проведение мастер-классов, тематических уроков, видеокурсов. Сегодня у нас проходит муниципальный этап чемпионата по оказанию первой помощи. Участники демонстрируют не только теоретическую подготовку, но и умение быстро и эффективно применять полученные навыки на практике», — подчеркнула председатель местного отделения «Движение первых» Анна Богданова.

В ходе соревнований участники показали, насколько они усвоили теоретические знания, и насколько ловко они владеют практическим мастерством. Им предстояло решать разнообразные сценарии, имитирующие реальные ситуации, требующие оказания первой помощи.

Победителем стала команда из школы № 3». Они представят Воскресенск на региональном этапе соревнований.

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