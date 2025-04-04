Муниципальные этапы игры «Зарница 2.0» продлятся в Подмосковье до 16 апреля

В Подмосковье проходят муниципальные этапы военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Они продлятся до 16 апреля. В соревнованиях участвуют юнармейцы средней возрастной категории, проверяя свои силы в тактической медицине, строевой подготовке, сборке и разборке автомата Калашникова, а также в подаче сигналов «Земля-воздух».

Ребята также проверяют знания по истории России и учатся использовать средства защиты от химических и биологических угроз. Организаторами игры выступают «Движение Первых» и «Юнармия». В этом году игра приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Главная цель — помочь подросткам развить личные качества и освоить навыки начальной военной подготовки.

«В первую неделю в большинстве округов Подмосковья соревнования уже завершены. Каждый отряд был награжден дипломами за участие, а победители получили кубки», — отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Соревнования проходят в несколько этапов. После муниципального отбора с 17 апреля по 31 мая состоится региональный этап. Старшие участники отправятся на окружные сборы, а юнармейцы средней возрастной категории и студенты СПО примут участие в окружном этапе летом.