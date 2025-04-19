Муниципальные депутаты проверили капитальный ремонт гимназии № 23 в Химках

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов проверили качество капитального ремонта в одном из корпусов гимназии № 23 в Химках. Сейчас на здании демонтируют старую крышу.

Капитальный ремонт проводят по президентской программе «Новая школа». По словам Сергея Малиновского, у детей появятся комфортные условия для обучения.

«Это большое событие не только для школьников и их родителей, но и для всех жителей нашего микрорайона», — отметил депутат.

Вместе с народными избранниками здание корпуса гимназии № 23, где проводят ремонт, осмотрела и лидер Движения общественной поддержки, председатель комиссии по образованию и развитию науки в Общественной палате Олеся Климачева.

Строители уже завершили работы по укреплению каркаса здания, оштукатурили стены, соорудили внутренние перегородки для новых кабинетов. Сейчас специалисты разбирают старую кровлю, а затем начнут прокладывать внутренние коммуникации, устанавливать инженерные системы, обновлять водопроводные и канализационные сети.

Как рассказал Руслан Шаипов, корпус гимназии № 23 возвели еще в 1962 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Муниципальные депутаты постоянно контролируют качество и сроки выполнения работ.