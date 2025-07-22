Можайский парк «Ривьера» опубликовал расписание мероприятий на неделю

Жителей и гостей Можайского округа приглашают весело и интересно провести досуг в парке. На текущей неделе для посетителей подготовили насыщенную программу спортивных и развлекательных мероприятий.

Четверг, 24 июля, начнется с утренней растяжки в 10:00. Юных гостей парка ждут на «Мультвикторину» в 17:00, в 17:45 проведут «Игротеку», а в 20:00 — вечернее занятие по зумбе.

В пятницу, 25 июля, в 11:00 пройдет «Ритм-зарядка» для детей, а в 11:30 — творческий мастер-класс. Вечером состоится занятие по танцевальному фитнесу с инструктором Анной Петровой.

В субботу, 26 июля, в 10:00 всех желающих приглашают на зумбу. Программу дня продолжат анимационные программы для детей, спортивное мероприятие «Лето.Фитнес.Парк», мастер-классы от инструкторов популярного фитнес-клуба, роспись спортивного шоппера, показ фильма «Мой любимый чемпион» под открытым небом и многое другое.

В воскресенье, 27 июля, в «Ривьере» проведут мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой, детскую «Спортландию», творческие занятия и две сессии зумбы.