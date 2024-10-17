Мотоциклиста с переломами рук и ног после ДТП спасли в Пушкинской больнице

Байкер 40 лет поступил в Пушкинскую клиническую больницу имени профессора Розанова в состоянии травматического шока после ДТП. Диагностика выявила многочисленные переломы ног и рук, раны, ушибы и серьезное повреждение правого плеча.

Сначала пострадавшего стабилизировали в реанимации, затем началась операция.

«Восстановили анатомически правильное положение осколков костей правого бедра, обеих голеней и рук. Фрагменты надежно закрепили пластинами и штифтами, чтобы исключить вероятность вторичного смещения», — рассказал заведующий травматологическим отделением Геннадий Гордеев.

Пациенту потребовалось неоднократное переливание крови.

Сейчас мужчину перевели в отделение медицинской реабилитации, где он разрабатывает подвижность рук и ног. Впереди долгий период восстановления, а через полтора года — повторная операция для удаления металлоконструкций.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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