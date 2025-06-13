Мотошоу и фестиваль авиамоделистов прошли в День России в Щелкове

В Центральном музее Военно-воздушных сил в Щелкове в День России подготовили праздничную программу для жителей всех возрастов. Гости мероприятия увидели шоу клуба мотоциклистов «Ниндзя клан» и побывали на Всероссийском фестивале авиамоделистов «Крылья Победы».

Собравшиеся на мотошоу посмотрели трюки на автомобилях и мотоциклах, которые исполнили профессиональные гонщики. Для зрителей подготовили увлекательные конкурсы с призами. А все желающие смогли поучаствовать себя байкерами, оседлав мототренажер.

На другой площадке в это время проходил Всероссийский фестиваль авиамоделистов «Крылья Победы». Там представили радиоуправляемые модели самолетов разных исторических периодов. Гости мероприятия также увидели имитацию воздушных боев и парад авиамоделей. Помимо этого, все желающие в течение дня могли ощутить себя пилотами, заглянув внутрь легендарных вертолетов и самолетов: В-12, Ми-6 ПЖ, Ил-76 и МиГ-31.

Еще одним событием праздника стала презентация книги «Воспоминания главкома Кутахова». Издание рассказывает о жизни и деятельности главного маршала авиации Павла Кутахова.