Мосводоканал провел работы на 50 объектах коммунальной инфраструктуры за сутки

Шатура
Фото: Шатура/Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

За сутки сотрудники Мособлводоканала выполнили работы на 51 объекте инженерной инфраструктуры. В разных округах региона провели ремонт на сетях холодного водоснабжения, промывку резервуаров чистой воды и профилактическую чистку насосов на канализационных станциях.

Особое внимание уделили благоустройству территорий возле водозаборов и очистных сооружений, а также поддержанию в порядке сетей водоотведения — восстановили проходимость 32 участков внутриквартальных сетей в нескольких городах и посёлках. Кроме того, коммунальные службы ежедневно проверяют и чистят насосы на временных станциях перекачки стоков, чтобы обеспечить стабильную работу системы.

