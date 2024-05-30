Мост через реку Журавку на дороге «Путилково – Пятницкое шоссе» достроят в 2025 году

Фото: Минтранс Подмосковья

Рабочие приступили к устройству свайного основания под опоры моста через реку Журавку. Работы ведутся в рамках строительства автодороги «Путилково — Пятницкое шоссе».

«Длина моста составит более 66 метров, он станет частью новой четырехполосной дороги длиной 1,8 километров», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что благодаря новому мосту значительно улучшится дорожная ситуация в регионе.

В рамках проекта предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки. Завершить работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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