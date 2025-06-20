Мост через реку Нара отремонтировали в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском городском округе реконструировали мост через реку Нара, соединяющий деревни Елагино и Горчухино. Руководитель муниципалитета Роман Шамнэ, гендиректор АО «Элинар» Игорь Куимов и начальник Территориального управления Атепцево Ирина Волошина оценили качество выполненных работ.

Роман Шамнэ поблагодарил всех тех, кто помогал реализовать проект.

«Особые слова признательности — жителям Елагино и Горчухино за понимание во время ремонтных работ. Для нас важно, чтобы жителям деревень Елагино и Горчухино было удобно и комфортно», — подчеркнул он.

Члены комиссии не только осмотрели обновленный мост, но и побеседовали о предстоящих планах.

«Для нас важно, чтобы каждый житель чувствовал — эти изменения делаются для вас! Современная инфраструктура, безопасные и красивые общественные пространства — это вклад в качество жизни всех поколений», — подчеркнул Роман Шамнэ.

Так, вблизи моста для удобства и безопасности местных жителей обустроят пешеходные дорожки.

«И это только начало наших совместных преобразований! Впереди — новые проекты по благоустройству всего Наро-Фоминского округа», — заключил руководитель муниципалитета.