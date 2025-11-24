Мост через озеро в Малаховке построят в Люберцах в декабре 2025 года

Очередная встреча в формате «выездной администрации» состоялась в поселке Малаховка. Глава городского округа Владимир Волков пообщался с коллективом и студентами Московской государственной академии физической культуры

Основными темами обсуждения стали строительство, ремонт дорог, благоустройство, содержание территорий и другие вопросы.

В поселке реализуют сразу несколько важных проектов. Уже открыто движение по надземному пешеходному переходу через железнодорожные пути в районе улицы 1-я Первомайская. Продолжается благоустройство Летнего парка по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Строительство пешеходного моста через Малаховское озеро идет по графику. Подрядчик планирует сдать объект в декабре текущего года.

Владимир Волков поблагодарил исполняющую обязанности ректора МГАФК Ольгу Шевченко за взаимодействие. «Уверен, что наша совместная работа позволит вывести люберецкий спорт на еще более высокий уровень», — отметил руководитель муниципалитета.