Мособлводоканал за неделю провел 660 ремонтных работ на системах водоснабжения

Специалисты Мособлводоканала выполнили 660 профилактических мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения. Они устранили более 260 засоров.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты полностью очистили один из основных насосов КНС в Рошале, а в Электростали на станции обезжелезивания восстановили работоспособность насосного агрегата и обновили электродвигатель. В деревне Давыдово заменили задвижки и провели ревизию обратного клапана.

Всего за неделю специалисты устранили 265 засоров, провели 200 плановых работ, отремонтировали 73 участка сетей.

Профилактические мероприятия обеспечивают надежность системы.