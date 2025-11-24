Мособлводоканал провел более 600 работ на инженерных сетях за неделю

Сотрудники Мособлводоканала продолжают ежедневно следить за исправной работой водопроводных и канализационных сетей, выполняя профилактические и ремонтные работы. За неделю специалисты провели 681 мероприятие: устранили сотни засоров, выполнили плановые и ремонтные работы на трубопроводах, канализационных станциях и водозаборных узлах.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс.ячиобъектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тысячи единиц запорной арматуры», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Так, в поселке Мисцево Орехово-Зуевского округа на водозаборном узле заменили глубинный насос. Это оборудование, которое поднимает воду из подземного источника, подает ее в резервуары или в сеть и поддерживает давление в системе. Такая замена позволяет обеспечить стабильное и бесперебойное водоснабжение местных жителей. Больше всего работ на этой неделе выполнили Куровские очистные сооружения — 184 задания, Павлово-Посадские коммунальные системы — 87, а также Орехово-Зуевский водоканал — 67.