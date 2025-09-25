Мособлводоканал провел более 20 мероприятий на ВЗУ Подмосковья за неделю

Сотрудники Мособлводоканала провели более 20 восстановительных мероприятий на сетях в Подмосковье за неделю. Это позволило снизить риски аварий и обеспечить надежную работу сетей.

Работы провели на водозаборных узлах. Специалисты отремонтировали запорные арматуры, промывали фильтры, косили траву и хлорировали резервуары.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.

Так, на ВЗУ-1 на улице Горького в Электрогорске специалисты очистили все фильтры, заменили прокладку на счетчике и протяжку сальниковой набивки, а также провели хлорирование резервуаров чистой воды.

Такие работы позволяют обеспечивать надежную работу водозаборных узлов и снизить риски аварий.