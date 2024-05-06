Мособлпожспас обеспечил безопасность на Пасху в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 15:19 Мособлпожспас обеспечил безопасность на Пасху в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники территориальных управлений Мособлпожспаса обеспечили безопасность пасхальных богослужений в ночь на 5 мая. Пожарные и спасатели дежурили у храмов, готовые к реагированию на внеплановые ситуации.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин рассказал, что в преддверии Пасхи работники провели комплекс мероприятий, направленный на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций.

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«Специалисты изучили архитектурные особенности внутренних помещений и перепроверили места расстановки пожарной техники и расположения источников водоснабжения. Также работники подразделений провели профилактические беседы с администрацией храмов и гостями. Посоветовали не забывать об основных правилах безопасного поведения, соблюдать осторожность рядом с горящими свечами и пресекать детские шалости с огнем», — отметил спасатель.

Праздник в Подмосковье прошел в штатном режиме, без происшествий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Пасхой прихожан храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа. Глава региона приехал туда к вечернему богослужению.

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