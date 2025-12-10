Мособлгаз запустил конкурс видеопоздравлений среди школьников

Мособлгаз объявил старт традиционного конкурса видеопоздравлений «Новогодняя открытка 2025» и приглашает к участию учеников 1–4 классов вместе с их классными руководителями. Узнать подробности можно по ссылке .

Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на образовательном портале «Газакадемия», собрать команду с капитаном — учителем, придумать оригинальное новогоднее поздравление для жителей Подмосковья, снять видеоролик длительностью до трех минут и загрузить его на портал.В этом году у конкурса есть обязательное условие: в видео необходимо отразить тему связи поколений. Работы принимаются до 23:00 22 декабря. Победителей выберут 24 декабря, и три лучшие команды получат ценные призы.

«Газакадемия» — это образовательный портал, который помогает детям и подросткам узнавать больше о безопасном и грамотном использовании газа в быту.