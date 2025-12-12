«Мособлэнерго» приняло участие в региональной экологической акции по сбору макулатуры

«Мособлэнерго» стало участником региональной акции по сбору макулатуры «V Единстве Zа Победу». Акция стартовала 20 октября и продлится до 15 декабря. Ее организует платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье при поддержке правительства Московской области. Проект проходит в соответствии с целями национальной программы «Экологическое благополучие».

Главная задача инициативы — сократить количество бумажных отходов, сохранить лесные ресурсы и привлечь жителей региона к раздельному сбору мусора. Кроме того, собранная макулатура поможет поддержать военнослужащих из Подмосковья и жителей новых регионов России.

Сдать ненужную бумагу и картон может любой желающий — для этого в регионе работают специальные пункты приема. В «Мособлэнерго» отметили, что участие компании в акции подчеркивает ее стремление к устойчивому развитию и заботе об экологии. Сотрудники центрального офиса и филиалов регулярно поддерживают экологические инициативы и помогают продвигать экологичную культуру среди коллег и партнеров.