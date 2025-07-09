«Мособлэнерго» подписало договор о сотрудничестве с подмосковными техникумами

Компания «Мособлэнерго» заключила договор о сотрудничестве с Коломенским и Воскресенским техникумами. Там реализуют стратегию подготовки рабочих кадров.

По соглашению компания будет активно взаимодействовать с техникумами. Студенты получат возможность заключить целевой договор по направлению «электроэнергетика», а также пройти практику на базе организации и трудоустроиться после выпуска.

В рамках сотрудничества также пройдут встречи с родителями абитуриентов и студентами.

Специалисты компании также проводят дни открытых дверей, консультации по закупке оборудования для оптимизации учебного процесса и соревнования по профмастерству.

Компания и ранее сотрудничала с техникумами региона, однако у студентов не было возможности заключить целевой договор. Партнерство даст возможность более эффективно готовить кадры для энергетической отрасли.