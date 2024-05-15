«Мособлэнерго» подключило к электросетям 7 школ с начала года | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:58 «Мособлэнерго» подключило к электросетям 7 школ с начала года Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» подключили к электрическим сетям семь подмосковных школ с начала года. Энергетики установили в подстанциях новые, более мощные трансформаторы, а также проложили дополнительные кабельные линии.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, к электросетям подключили школы в селе Красный Путь городского округа Домодедово, образовательный центр «Багратион» в Одинцове, в селе Строкино Раменского городского округа, в химкинском микрорайоне Сходня, и другие учебные заведения.

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Техприсоединение объектов образования прошло под особым контролем Министерства энергетики Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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