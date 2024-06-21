Московский областной центр крови провел донорскую акцию в ЦОДД

Фото: Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

Выездная донорская акция прошла в Центре организации дорожного движения правительства Москвы. Ее провели сотрудники Московского областного центра крови.

Главный специалист 1-й категории Управления по работе с персоналом ЦОДД Вероника Томе отметила, что банку крови всегда необходимо пополнение, поэтому руководство организации приняло решение поддержать эту хорошую и важную инициативу.

«Несмотря на то, что она требует минимального вложения материальных ресурсов, спасает не один десяток жизней», — добавила Вероника Томе.

В рамках проведенной выездной донорской акции сотрудникам центра удалось собрать более 15 литров крови. Они также пригласили жителей Подмосковья присоединиться к этой благородной и важной миссии, которая может спасти жизни многих людей.

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