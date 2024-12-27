Московский областной центр крови опубликовал график приема доноров в праздники

График приема доноров в структурных подразделениях Московского областного центра крови опубликовали на праздники. Сдать кровь в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске можно будет 28 декабря, а также 4 и 6 января с 08:00 до 13:00. Помимо этого, 4 января в Сергиевом Посаде состоится выездная акция.

В Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, 37А в Москве прием доноров будет проходить 28, 29, 30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января с 8:00 до 14:00.

«В новогодние праздники вклад доноров в здоровье пациентов Московского областного региона остается таким же важным и ценным. Служба крови Подмосковья непрерывно продолжает помогать людям, проходящим лечение в больницах. Давайте сохраним непрерывной цепочку новогодних чудес и продолжим спасать жизни вместе!» — отметила заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.

С 9 января учреждения службы крови Московской области начнут работу в обычном режиме согласно рабочему графику.