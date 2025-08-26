Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 26 августа

Московский областной центр крови обновил донорский светофор на 26 августа. Работа службы региона строится в зависимости от потребностей медицинских организаций и количества пациентов, нуждающихся в конкретных компонентах.

Сейчас необходим биоматериал отрицательных групп, а также четвертой положительной.

«Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — пояснила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Анастасия Федорова.

Сдать биоматериал можно как в самом центре, который работает ежедневно с 8:00 до 14:00, так и в его подразделениях, где прием ведется с 8:00 до 13:00. Филиалы в Воскресенске и Щелкове принимают доноров с понедельника по субботу. В Подольске и Орехово-Зуеве донорские дни проводят в последнюю субботу каждого месяца.

Сдать кровь может гражданин России или иностранец, который законно проживает в стране не менее года, достигший совершеннолетия и не имеющий медицинских противопоказаний.

Кроме того, в Подмосковье организуют выездные донорские акции. Завтра одна из них пройдет во Дворце спорта «Багратион» в Можайске, 29 августа сдать кровь можно будет в спортивной школе на проспекте Ильича в Шатуре и в центре народного творчества и досуга «Лепсе» в Солнечногорске

Актуальную информацию можно найти в Telegram-канале «Доноры Подмосковья».