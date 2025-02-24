Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 24 февраля. Помощь требуется пострадавшим в авариях, людям с травмами и пациентам с онкологией и другими заболеваниями.

Донором может стать любой совершеннолетний россиянин или иностранец, законно находящийся в РФ больше года, без противопоказаний для проведения процедуры.

«Приглашаем доноров с 1,2 и 3 отрицательными группами крови», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови центра Анастасия Федорова.

Желающие помочь пациентам больниц могут обратиться в организацию или ее подразделения в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.