Московский областной медколледж принял 16 тысяч заявок от абитуриентов

Приемная кампания в средние профессиональные учебные заведения продолжается в Подмосковье. Повышенный спрос наблюдается в Московском областном медицинском колледже № 1, который принял уже 16 тысяч заявлений от абитуриентов.

«Мы не первый год наблюдаем повышенный интерес к медицинским специальностям. В этом году планируем принять свыше трех тысяч студентов, из них 85% на бюджетную форму обучения. Всего в областной медколледж подано более 16 тысяч заявлений на поступление», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Московском областном медицинском колледже № 1 обучение проводится по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Студенты медколледжа могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации. Сделать это можно уже на первом курсе.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

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