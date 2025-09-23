Московский областной детский хоспис получит оборудование еще на 50 млн рублей

В 2019 года в Подмосковье работает детский хоспис. В этом году учреждение получит свыше 380 единиц специального оборудования.

В Московский областной детский хоспис, в частности, поступят концентраторы кислорода, ингаляторы, пульсоксиметры, мониторы, а также системы подъема и перемещения.

«Здесь оказывают медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь маленьким пациентам с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В этом году закупим для хосписа 383 единицы оборудования на сумму почти 51 миллион рублей. Из них поступило уже 279 единиц на сумму более 20 миллионов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Приобретение техники стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.

В хосписе пациенты могут находиться вместе с родителями или сопровождающими круглосуточно. В каждой палате установлена многофункциональная кровать для ребенка, а для взросдых предусмотрен диван.

Для детей в тяжелом состоянии работает блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением. Отделение оснащено техникой для мониторинга и поддержания жизненных функций.

В Московской области также работает Координационный центр паллиативной помощи. Задать интересующие вопросы можно по телефону +7(498)683-83-83. Дополнительные сведения доступны на сайте «Паллиативная помощь».