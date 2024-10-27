Московская область передала новую коммунальную технику в Одинцовский округ

Получателями техники стали 33 округа. Также в регионе увеличивается количество средств малой механизации.

«Хочу поблагодарить всех, кто заботится о чистоте наших улиц и дворов. Мы понимаем, какой большой у нас регион, который живет очень насыщенной жизнью. И со своей стороны каждый год стараемся усиливать все, что касается уборочной техники, — как для дорог, так и дворов. Сегодня мы вручаем 92 единицы новой дополнительной техники, которую будут использовать на территориях Подмосковья. Крайне важно, чтобы и эффективность, и алгоритмы работы были максимально продуманы, этому мы тоже уделяем внимание. Знаю, что особенно в экстремальные, снежные дни на вас выпадает большая нагрузка, и мы очень рассчитываем, что каждый из тех, кто трудится во дворах, на дорогах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, сделает все, чтобы работу свою выполнить достойно, по совести. Ну, а мы со своей стороны позаботимся об оснащении», — сказал Андрей Воробьев.

«Одинцовскому городскому хозяйству» передали два больших погрузчика UMG.

«Всего в 2024 году мы получили от Московской области пять единиц техники. Переданные сегодня погрузчики производятся в Твери и на 70% состоят из отечественных комплектующих. Техника многофункциональная, рассчитанная как на зимний, так и на летний сезон. Она может выступать и в роли погрузчика, использоваться как экскаватор. В комплекте нам передали навесное оборудование — снегороторы и щетки», — рассказал депутат окружного Совета депутатов Павел Вялов.

Всего в преддверии зимы для подмосковных коммунальщиков закупили более 1,8 тысячи единиц новой спецтехники и оборудования. Среди них маневренные экскаваторы-погрузчики с высокой проходимостью и ручные роторные снегоуборщики. Они позволяют в 2,5 раза быстрее убирать снег.

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