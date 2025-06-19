Монтажные работы завершили в новом медцентре в одинцовском селе Ромашково

Сейчас идет подключение современного медицинского оборудования, такого как ультразвуковые аппараты, компьютерный томограф и магнитно-резонансные томографы, что позволит обеспечить качественную диагностику пациентов. Сам центр рассчитан на прием до 350 пациентов в смену. Из них 250 человек — взрослые, и около 100 — дети.

В трехэтажном здании разместили отделения и кабинеты, необходимые для оказания высококачественной медицинской помощи. Особое внимание уделили диагностике и радиологии: в центре полностью оборудовали кабинеты рентгенографии, маммографии, а также современные системы компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Все это позволит проводить точную и высокотехнологичную диагностику заболеваний у пациентов любого возраста.