Монтаж вентиляции завершили в двух корпусах жилого комплекса в Одинцове

В корпусах № 4 и № 5 нового жилого комплекса Skolkovo ONE в поселке Заречье Одинцовского городского округа рабочие завершили монтаж и обвязку систем общеобменной вентиляции. Проект реализуют по уникальной архитектурной концепции, разработанной известным российским бюро Apex Project Bureau.

Жилой комплекс «Skolkovo ONE» будет состоять из 16 монолитно-кирпичных корпусов высотой от пяти до девяти этажей. Каждый подъезд получит просторные светлые лобби с высокими потолками и зоной ресепшн, это создаст комфортную и современную атмосферу для будущих жильцов. При возведении фасадов зданий использовали клинкерный кирпич, стеклофибробетонные и алюминиевые панели.

На строительную площадку уже доставили полный комплект инженерного оборудования для технических помещений. Все вводно-распределительные устройства установили, оборудование индивидуальных тепловых пунктов доставили и активно монтируют. На объекте трудятся около 300 квалифицированных специалистов.

В корпусах № 4, № 5 и № 6 завершают работы по отделке фасадов и остеклению. Здесь параллельно устанавливают лифты: механическую часть оборудования уже смонтировали, сейчас подключают электрику. Помимо этого, рабочие прокладывают внешние коммуникации: системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции и пожаротушения.