Монолитные работы в трех блоках будущего госпиталя завершили в Балашихе

Речь идет в том числе про патологоанатомический корпус. Еще в одном здании последние монолитные конструкции намерены сдать до конца июля, что станет важным рубежом для перехода к кровельным и внутренним работам.

Также на строящемся в микрорайоне Ольгино объекте уже приступили к каменной кладке, процесс запущен и на площадке под наземный паркинг. Многопрофильную больницу возводят круглосуточно — строго по утвержденному графику. Ход работ проверил депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

«Объем и темпы работ впечатляют. Уже сейчас активно решаются вопросы подъездных дорог, инженерных сетей и внешней инфраструктуры, чтобы к моменту ввода объекта в эксплуатацию больница могла полноценно функционировать», — рассказал парламентарий.

В планах до конца 2025 года — приступить к отделке помещений внутри корпусов. «Со всеми основными конструкциями намерены управиться до конца года. Частично будет выполнен черновой слой кровли, чтобы защитить корпуса от осадков и начать внутренние работы», — отметил руководитель проекта Игорь Веселов.

Завершить строительство областного госпиталя должны к 2027 году. Новый объект существенно повысит доступность медицинской помощи для жителей округа и всего юго-восточного Подмосковья. Учреждение рассчитано на 1123 койки и будет оказывать помощь пациентам по 26 профилям.