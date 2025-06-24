Молодых специалистов из Подмосковья пригласили на конкурс научных проектов

Молодых специалистов в области технологий и медицины пригласили на конкурс «Умник». На нем жюри оценит научные проекты студентов, аспирантов и ученых по разным направлениям.

Принять участие в конкурсе могут специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, рассказали в Мингосуправления Подмосковья. Он направлен на поддержку проектов студентов, аспирантов и ученых. Фонд содействия инновациям готов предоставить им поддержку на реализацию идей.

Проекты отберут по нескольким направлениям. Среди них цифровые технологии, медицина и здоровьесбережение, новые материалы и химия, приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосбережение.

Заявку на участие можно подать до 28 июля на сайте.

Больше информации о конкурсе — по ссылке.